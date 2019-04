Bereit für den Startschuss? Das sagen die Teilnehmer des SPORTBUZZER Lauftreffs!

Die Uhr tickt. Und die Aufregung wächst stündlich. Nur noch wenige Tage, dann fällt am Friedrichswall vor dem Neuen Rathaus der Startschuss zum Hannover-Marathon. Für Tausende Freizeitsportler ist das einer der aufregendsten Momente des Jahres. Es ist ihr persönlicher Tag der Wahrheit, an dem sich offenbaren wird, wie gut das Training im Vorfeld war.

Die Spannung steigt

Auch für die Teilnehmer des SPORTBUZZER Lauftreffs wird es ernst: Am Sonntag wird sich zeigen, was die rund sechsmonatige Vorbereitung unter Leitung von Markus Pingpank gebracht hat. Schaffe ich meinen ersten Marathon? Komme ich in einer neuen persönlichen Bestzeit ins Ziel? Wie werde ich mich nach den 42 Kilometern fühlen?