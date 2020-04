"Lauf zum Wohlfühlen" statt Titelhatz: Tom Gröschel ist beim #stayathomemarathon dabei 

Der lautete: Normzeit – und dann ab nach Tokio. Doch die Spiele in Japan sind verschoben, und auch der Hannover-Marathon findet wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant statt.

Eigentlich wollte Gröschel sich in Hannover einen Traum erfüllen. Klar, auch die Titelverteidigung als deutscher Meister, vor allem aber die Quali-Norm für die Olympischen Spiele. „Hannover sollte das eine Rennen für mich sein: alles oder nichts“, erzählt der Meisterläufer über seine Tokio-Träume. „Seit Monaten bin ich jeden Tag mit diesem einen Gedanken aufgestanden.“

Die Laufschuhe hat Tom Gröschel fürs Erste gegen seine Uniform getauscht, der Corona-Pandemie wegen. Eigentlich wollte der zweifache deutsche Meister beim Hannover-Marathon starten und seinen Titel über 42,195 Kilometer verteidigen. Doch die Sportwelt steht still, das Riesenevent findet nicht statt – und der Landespolizist aus Mecklenburg-Vorpommern ist zurück im Job. Beim #stayathomemarathon macht der 28-Jährige aber auch ohne großes Training mit. Ehrensache.

Stattdessen gibt es ein „virtuelles“ Laufevent: Knapp 8000 Teilnehmer haben sich schon gemeldet und wollen am Sonntag laufen. Aber nicht auf großer Strecke oder in Gruppen, sondern jeder für sich – ganz individuell und nur in Gedanken zusammen. Dabei geht es nicht um Rekorde, Bestzeiten oder möglichst weite Strecken, sondern ums Zusammengehörigkeitsgefühl.

Da lässt sich auch Gröschel nicht lang bitten und macht mit. Auch wenn er nicht mehr so richtig im Training und eigentlich ziemlich beschäftigt ist. Die Corona-Krise traf Deutschland, als der Marathon-Meister gerade fürs Trainingslager in Kenia war. Das endete vorzeitig – genau wie Gröschels Laufsaison, wenn die Lage sich nicht entspannt. Alles steht auf Pause.