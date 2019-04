Hannover erlebt gigantische Massenbewegung: So schön war der 29. Hannover Marathon (mit über 1800 Bildern)

Nicht nur ein neuer Teilnehmer-Rekord beim Hannover Marathon

Dichtes Gedränge herrschte vor dem Neuen Rathaus am Trammplatz, dem Start-Ziel-Bereich und damit Treffpunkt für die Teilnehmer. Inklusive des Kindertages am Sonnabend gab es exakt 26.792 Anmeldungen in diesem Jahr. Rekord. 25 .714 waren es 2018 gewesen. Der Marathon wächst und wächst. Personell. Und auch an der Strecke steigen die Zuschauerzahlen immer weiter. Waren es 2018 geschätzt 220. 000, waren es an diesem Wochenende 250. 000. Von den Organisatoren geschätzt wohlgemerkt, denn die Polizei gibt bei dieser Veranstaltung keine genauen Zahlen bekannt. Ist aber auch nicht wichtig. Wichtig war das Gefühl an und auf der Strecke. Und das war bei den meisten großartig.