Hannover-Riege siegt mit Toba beim digitalen Turn-Battle: "Hat total Spaß gemacht"

In insgesamt sieben Aufgaben maßen sich die jeweils vier Turner der drei Stützpunkte. Alleine oder im Team. Der Bundesstützpunkt Hannover lag nach dem ersten Gerät (Ringe: Lewis Trebing) noch zurück: Berlin und Halle legten im Kreuzhanghalten vor. Doch Toba schaffte mit Abstand am Reck die meisten Tkatchev-Grätschen hintereinander. Zwölfmal fing er nach dem Flugelement wieder die Stange.

"Hat total Spaß gemacht"

Bei der Dreifachschraube am Boden in den optimalen Stand war der Berliner Karim Rida besser als Mika Säfken. Glenn Trebing schaffte mit 27 aber die meisten Vorschwungelemente am Barren. Hannover blieb von da an vorn und gewann auch die Handstand-Staffel. Es folgten zwei Überraschungsaufgaben, die sich Fans vorher ausgedacht hatte: Übergabe eines Schaumstoffschnitzels mit den Füßen im Hang am Reck. Und Kreisflanken am Reck, während ein anderer Bälle jongliert.

„Wir waren schon angefressen nach dem ersten Wettkampf. Dann haben wir uns zusammengerauft und als Team das Ding noch gewonnen“, freute sich Toba über Zusammenhalt und Ehrgeiz der Hannover-Riege beim ersten Turn-Wettkampf nach der Corona-Pause. „Es hat total Spaß gemacht.“ Mitte Juli geht es für die Kader­athleten mit einem Lehrgang in Kienbaum weiter.