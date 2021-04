Nahezu körperlos unterwegs: Scorpions verlieren mit halber Kraft 1:3 in Herne

43 Spiele haben die Hannover Scorpions in der Oberliga Nord absolviert, nur sechs davon haben sie in der regulären Spielzeit verloren. Eines davon ausgerechnet zum Abschluss der Hauptrunde, die Einstimmung auf die Play-offs ist also nicht wirklich gelungen. Beim Herner EV unterlag die Mannschaft von Tobias Stolikowski am Ostermontag mit 1:3 (1:1, 0:2, 0:0).

Christoph Ziolkowski (3., 29.) und Valentin Pfeifer (33.) gelangen die Tore für die Gastgeber, Julian Airich (16.) egalisierte zwischenzeitlich für den dennoch souveränen Staffelmeister. Beide Mannschaften agierten nahezu körperlos und schonten sich offensichtlich für die Play-offs.