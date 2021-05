Nach Aufstiegs-K.-o. und Tränen in der Kabine: Scorpions nehmen FC Bayern als Vorbild

Haselbacher am Mikrofon gefordert

Unmittelbar nach der Partie hatte Haselbacher sogar eine ungleich schwerere Aufgabe zu bewältigen und konnte sich nicht zurückziehen – auch wenn er es am liebsten getan hätte. Der Sportchef, im Eisstadion auch als Sprecher tätig, musste im Moment der bittersten Scorpions-Niederlage seit Oberliga-Zugehörigkeit die Siegerehrung moderieren – und nicht nur „seinen“ Scorpions zur Silbermedaille gratulieren. Haselbacher, oft in der Kritik wegen seiner mitunter emotionalen Ausbrüche am Mikrofon und kommentierender Einflussnahme aufs Spiel, meisterte die Situation und rief mehrfach begeistert: „Herzlichen Glückwunsch an Selb!“

„Ich mache das schon ein paar Jahre. Da muss man dann auch Charakter haben und seinen Mann stehen“, erklärte Haselbacher.

Scorpions mit ihrem wohl schlechtesten Play-off-Heimspiel

Alle sieben Heimspiele hatten die Scorpions in den Play-offs gewonnen. Ausgerechnet die achte Partie in Mellendorf ging verloren – es war die entscheidende Pleite, ohne Chance auf Korrektur. „Es war trotzdem eine geile Saison. Am Ende hat nur das Quäntchen Glück gefehlt“, sagte Stürmer Patrick Schmid – während er eine Bratwurst mit Brötchen in der linken, seinen Sohn Levi in der rechten Hand hielt. Die Heimniederlage sei natürlich bitter, auch weil man dem im eigenen „Wohnzimmer“ feiernden Gegner zusehen müsse. „Aber wir hatten auswärts unsere Möglichkeiten, waren nah dran. Der Knackpunkt ist das zweite Spiel, als wir in Selb im Penaltyschießen verlieren.“

Fakt ist aber auch, dass die Scorpions ihr wohl schlechtestes Play-off-Heimspiel zeigten und fahrig wirkten – als wäre der Druck, dem sie in den Serien zuvor standhielten und jeweils das entscheidende Spiel auf eigenem Eis gewannen, diesmal zu groß gewesen. Symbolische Szene für viele zum Teil technische Fehler: Mario Trabucco führte die Scheibe aus dem eigenen Drittel nach vorn – und verlor sie unbedrängt in Höhe Mittellinie.