Noch dreimal zubeißen! Aufstieg in DEL 2 für die Scorpions zum Greifen nah

Um es in der Eishockeysprache zu sagen: Zwei Drittel sind geschafft. Den Hannover Scorpions gelangen in den Play-offs der Oberliga sechs Siege, drei weitere fehlen. Diese wollen sie im Finale gegen Südmeister Selber Wölfe erreichen, was gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die DEL 2 wäre. Der Auftakt der Serie erfolgt am Freitag (20 Uhr) in Mellendorf.

Ein Ritual trägt die Scorpions-Spieler durch die Play-offs. Wenn die Mannschaft gewinnt, nimmt sie den Puck mit in die Kabine. Dort befindet sich ein kleines Schränkchen mit neun Fächern. Am Dienstag, als die Spieler nach dem 9:6 gegen Herne in einer Jubeltraube aufs Eis stürmten und die Nordmeisterschaft feierten, schnappte sich Abwehrmann Jan-Niklas-Pietsch fix die Scheibe. Es war Nummer sechs der Play-offs, die der beste Spieler der Partie dann in den Schrank legen muss. Dass Fünf-Tore-Held Patrick Schmid auserkoren war, versteht sich von selbst.