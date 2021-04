Vor Play-off-Start: So wollen Scorpions Corona bezwingen - den unbequemsten Gegner

Tobias Stolikowski bringt es auf den Punkt. „Wir testen täglich, das hat schon Champions-League-Niveau. Manchmal dauern die Tests länger als das eigentliche Training“, sagt der Coach der Hannover Scorpions. Er weiß, dass für die Play-offs der Eishockey-Oberliga das Hygienekonzept ein wichtiger Faktor ist. Anzeige Am Freitag (20 Uhr) starten die Scorpions in der heimischen Hus-de-Groot-Eisarena in ihre Viertelfinalserie gegen die Rostock Piranhas. Es ist kein Geheimnis, dass die Mellendorfer den Aufstieg in die DEL 2 anstreben. Um dies zu erreichen, müssen sie vier Kontrahenten aus dem Wettbewerb schmeißen. Der größte, weil nur schwer einzuschätzende Gegner ist aber das Coronavirus.

Wie die Indians haben auch die Scorpions ein umfangreiches Konzept und testen Spieler, Trainer und Betreuer regelmäßig. „Wir machen mehr, als wir müssten. Im Falle des Falles wollen wir uns aber nicht vorwerfen, nicht alles getan zu haben – auch wenn es viel Geld kostet“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher und denkt an „teure Schnelltests und FFP2-Masken, die in Tests am besten abgeschnitten haben“. Lutschpastillen, Spuckschutz, Filter Die Spieler werden vor dem Stadion täglich getestet. Nach den Tests erhalten sie zusätzliche Lutschpastillen zur Mundhygiene. In den Katakomben sind die Spieler auf zwei Kabinen verteilt, um mehr Abstand voneinander zu haben, zusätzlich gibt es Plexigläser als Spuckschutz. „Für die nötige Luftzirkulation haben wir uns Filter besorgt, die die Luft doppelt so stark umwälzen im Vergleich zu den Geräten, die das RKI für die Schulen empfiehlt“, sagt Haselbacher. Und in den Kabinen gibt es neue Fußböden, „die von unseren Betreuern täglich reinigt werden“. Und wenn doch ein Spieler positiv ist? Dann ist er ein Verdachtsfall und wird sofort nach Hause geschickt. Für die endgültige Klärung sorgt dann ein medizinischer PCR-Test. Bei einer Be­stä­ti­gung würde Haselbacher das Ge­sund­heits­amt informieren.