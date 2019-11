Scorpions zu Gast in Tilburg: Können sie den Ausfall von Andy Reiss kompensieren?

In der Oberliga Nord sind am Freitag nur die Hannover Scorpions im Einsatz, die Indians sind spielfrei. Die Mellendorfer treten bei den Tilburg Trappers an (20 Uhr). In den vergangenen drei Spielen haben sie 18 Tore erzielt – und dennoch nur vier Punkte eingefahren.

„Unsere Offensive funktioniert nach dem Umbau im Kontingentbereich wieder viel besser“, sagt Trainer Dieter Reiss. Julian Pelletier hat nach seinem Comeback eingeschlagen – genauso wie Neuzugang Mario Trabucco. Das Duo harmoniert besser als die Ausländer Mike Robinson und Kevin Miller zuvor.