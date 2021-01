706 DEL-Spiele Erfahrung! Hannover Scorpions angeln sich Christoph Höhenleitner

Und auch einen Plan für die Zeit nach Profikarriere gab es schon. Die Corona-Pandemie grätschte gewissermaßen dazwischen. „Es ist fest vereinbart, dass ich, sobald es nach Corona wieder möglich ist, die Verantwortung für den DEL-Nachwuchs in Wolfsburg übernehme“, sagt Höhenleitner. Wann das sein wird, steht in den Sternen, weswegen die Scorpions die Gunst der Stunde genutzt haben. Und beim 37-Jährigen offene Türen einrannten.

Wie das Leben so spielt: Der 37-jährige Flügelstürmer hatte seine Laufbahn eigentlich im Sommer beenden wollen. Nach 14 Jahren beim Bundesligisten Grizzlys Wolfsburg und insgesamt 706 Spielen (89 Tore, 132 Assists) in der Deutschen Eishockey-Liga.

"Es fehlt mir einfach"

"Sie haben mich gefragt", so Höhenleitner. "Ich war total glücklich als Trainer bei den Young Grizzlys, doch nun so ganz ohne Eishockey - das war nicht so cool, das ging gar nicht. Was mir einfach fehlt, ist der Wettkampf."

Höhenleitner beriet sich mit Ex-Mitspielern, mit Wolfsburgs Manager Charly Fliegauf, mit der Nachwuchsleitung der Grizzlys - und sagte Hannover zu. Und freut sich drauf. "Mal was Neues sehen, nachdem ich 13 Jahre nur in der DEL gespielt habe, wird spannend." Und: Er kennt etliche Mitstreiter. "Das bleibt nicht aus, wenn man so lange im Eishockey-Geschäft ist", meint er.

Mit einigen spielte er sogar in Wolfsburg zusammen, wie etwa Andy Reiss, der genauso mal für Wolfsburg aktiv war wie Andrej Strakhov, der im Moment verletzt ist.

"Zu verteidigen ist wie Urlaub"

Für Höhenleitner steht obenan: "Ich will Spaß haben." Wobei: "Auf dem Eis will ich auch immer gewinnen." Ganz so laufintensiv wird es für einen, der ein Jahrzehnt als einer der schnellste Flügelspieler der DEL galt, in der Oberliga nicht: "Ich bin als Verteidiger eingeplant. Früher habe ich immer gesagt, das ist wie Urlaub, denn im Vergleich zum Sturm muss man da nicht so viel laufen."

„Ich bin außerordentlich glücklich, dass Christoph jetzt bei uns ist, gerade weil wir doch im Saisonverlauf immer wieder mit Ausfällen umgehen mussten“, sagt Coach Tobias Stolikowski.