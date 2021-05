Er hat weiter das Sagen: Scorpions-Coach Tobias Stolikowski bleibt

"Er hat tolle Arbeit gemacht. Die Leistung der Mannschaft ist auch sein Verdienst“, sagte Sportchef Eric Haselbacher. Zuvor hatte es bereits eine formelle Einigung per Handschlag gegeben, am Dienstag folgte nun die Unterschrift. Der Coach hatte die Scorpions zum souveränen Vorrundentitel geführt, in den Play-offs sicherten sich die Mellendorfer die Nordmeisterschaft – scheiterten aber denkbar knapp am Aufstieg in die DEL 2 nach einer Niederlage im entscheidenden fünften Spiel gegen die Selber Wölfe.

Direkt nach diesem schmerzlichen Erlebnis begannen die Scorpions mit der Planung der neuen Saison – und haben nun die wichtigste Personalie auf sportlicher Ebene abgehakt. Stolikowski freut sich über das Vertrauen, will auch in anderen Fragen schnell Nägel mit Köpfen machen. „In diesen Tagen werden wir erst mal mit unseren Jungs reden“, sagt der 38-Jährige, der seit März 2020 Coach in Mellendorf ist. Kurz nach seinem Amtsantritt fielen die anschließenden Play-offs der Corona-Pandemie zum Opfer. Das bedeutet auch: Spiele vor Zuschauern als Trainer der Hannover Scorpions kennt er noch gar nicht.