Entscheidung vertagt: Scorpions verlieren in Hamburg - und müssen in Spiel drei

Nach dem ersten Drittel lagen die Scorpions mit 1:2 im Rückstand – und das durchaus überraschend. Denn sie agierten dominant und waren die bessere Mannschaft. Im Tor der Gäste kamen nur wenige Prüfungen auf Ansgar Preuß zu, der beim 6:5-Sieg der Scorpions am Freitag zur Hälfte des Spiels für den verletzten Brett Jaeger in die Partie kam und diesmal sofort als Startkeeper auflief.

Scorpions laden Hamburg ein

Im Mitteldrittel erhielten die Gastgeber ein weiteres Überzahlspiel, es drohte also der nächste Gegentreffer für die Scorpions. Doch diesmal überstanden sie die Strafzeit unbeschadet – und schlugen kurz danach selbst zu, als sie erstmals in dieser Partie mit numerischem Vorteil agieren durften. Christoph Koziol glich zum 2:2 aus (30.). Mit einem Fehler im eigenen Drittel luden die Scorpions die Hanseaten, die in ihrem Passspiel immer unsauberer wurden, zur erneuten Führung ein: Victor Östling traf zum 3:2 (32.)

Im letzten Abschnitt schafften es die Scorpions immer seltener, sich zwingende Chancen zu erspielen – in einem Drittel, in dem sich auch die Crocodiles sehr verhalten zeigten und Fehler vermieden. Gegen die nun stabile Defensive der Hamburger gelang den Scorpions kein Treffer mehr, auch wenn in der Schlussminute Preuß seinen Kasten zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers verließ. „Die Situationen in Überzahl und Unterzahl haben uns heute das Genick gebrochen“, sagte Scorpions-Trainer Tobias Stolikowski nach der Begegnung.

Tore: 0:1 (6:41) Trabucco (Airich), 1:1 (12:12) Lascheit (Zuravlev bei 5-4), 2:1 (19:21) Domogalla (Östling, Saggau), 2:2 (29:08) Koziol (Schmid bei 5-4), 3:2 (31:59) Östling (Reimer, Reed). Strafminuten: Crocodiles 6, Scorpions 10.