Hannover Scorpions: Darum ist Danny Reiss zurück auf dem Eis

Am Tag danach war die Euphorie da, der Schmerz aber auch. „Toll, dass ich mit dem Team nach der langen Niederlagen-Serie die beiden Siege teilen konnte“, sagt Danny Reiss (37), der am vergangenen Wochenende plötzlich sein Comeback in der Eishockey-Oberliga feierte und für die Hannover Scorpions auflief. Nach viereinhalbjähriger Wettkampfpause machte sich aber sein Körper bemerkbar. „Ich musste am Montag nicht nur einmal die heiße Badewanne aufsuchen“, sagt Reiss mit einem Augenzwinkern.

„Gezwungener­­maßen musste ich das schnelle Karriereende hinnehmen“

In der Saison 2014/2015 bestritt er für die damals in Langenhagen beheimateten Hannover Scorpions noch die Play-offs. In der folgenden Spielzeit stand er für die Hannover Indians unter Vertrag, bestritt aber kein Pflichtspiel. „Damals habe ich meine dritte Gehirnerschütterung in 15 Monaten erlitten. Die letzte Heilphase betrug mehr als ein Jahr“, erinnert sich Reiss. An ein Comeback sei nicht zu denken gewesen. „Gezwungener­­maßen musste ich das schnelle Karriereende hinnehmen.“ Schon damals hatte er sich einen berufliches Standbein aufgebaut, seit 2014 ist er als selbstständiger Makler- und Immobilienverwalter tätig.