"Jungs machen das super": Scorpions siegen auch mit nur zwei Verteidigerpaaren

5:3 bei den Rostock Piranhas, 2:0 gegen Abo-Meister Tilburg Trappers - wie vor 14 Tagen behielten die Scorpions gegen diese beiden Gegner die Oberhand, nur nicht ganz so torreich wie zwei Wochen zuvor ging's dabei diesmal zu. Der Lohn: Das Team von Tobias Stolikowski geht als Primus ins zweite Derby der Saison in der Oberliga Nord am Freitag (20 Uhr) am Pferdeturm.

Ein großes Thema bei den Scorpions ist die Abwehr - und zwar mit Lob und Ausrufezeichen: Der 2:0-Heimsieg gegen Tilburg war eine Bestätigung des 3:1-Erfolgs gegen die Niederländer. Aus Verletzungsgründen standen dabei mit Andy Reiss, Ro­bin Thomson, Jan Pietsch und Robert Peleikis allerdings nur zwei Verteidigerpaare zur Verfügung.