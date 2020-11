"Muss mich verbessern": Scorpions-Derbyheld Tomi Wilenius hat noch was vor

Einige Spieler der Hannover Scorpions winkten noch kurz in Richtung Balkon des Eisstadions, von wo der Internetanbieter sprade.tv die Partie live übertrug. Das Derby in der Oberliga gegen die Hannover Indians fand ohne Zuschauer statt. Die kleine Geste in die Kameras war ein kleiner Gruß an die Fans, mit denen die Scorpions normalerweise den 4:2-Erfolg über den Lokalrivalen gefeiert hätten – inklusive des Banners „Derbysieger“, den die Spieler immer aus dem Fanblock erhalten. Aber ohne Fans kein Banner. Corona ändert eben vieles.

Freudig, aber nicht übertrieben euphorisch – so war insgesamt die Stimmung. Aus der Kabine dröhnte keine Partymucke, sondern seichte Popmusik wie „La Camisa Negra“. Und ob er will oder nicht – an der entspannten Atmosphäre hatte Wilenius mit drei Toren einen erheblichen Anteil. „Die Saison hat erst begonnen. Ich muss mich trotzdem noch verbessern“, sagte der Stürmer.

Derbyheld spricht allen aus der Seele

Drei Tore in einem Spiel und dennoch Luft nach oben – ist das eine schlechte Nachricht für die anderen Mannschaften in der Liga? Wilenius lacht. „Wir finden erst zusammen. Wenn wir so spielen wie im letzten Drittel, dann sind wir schwer zu schlagen.“

Normalweise wäre er nach Spielende von den Fans besonders gefeiert worden. Der Neuzugang hat sein erstes Derby gewonnen, auch wenn es ein Geisterderby war. „Ich habe Fotos und Videos gesehen, was bei den Spielen in Hannover und Mellendorf sonst los ist. Hoffentlich kann ich das bald auch mal erleben.“ Er spricht damit allen Fans und Beteiligten aus der Seele.