6:2-Pflichtsieg: 55 furiose Scorpions-Sekunden gegen Diez-Limburg

Jan Nijenhuis brachte die Gäste nach sieben Minuten mit 1:0 in Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Drittelpause. Im Mittelabschnitt entschieden die Scorpions die Partie – mit einem Dreifachschlag binnen 55 Sekunden. Julian Airich gelangen in der 26. Minute das 0:2 und 0:3, ehe Christoph Kabitzky (27.) bei seinem Comeback nach Verletzungspause für das 0:4 sorgte.

David Lademann (35.) erzielte das 1:4, als er Ansgar Preuß im Scorpions-Tor überwand. Doch kurz darauf stellte Airich (36.) den Vier-Tore-Abstand wieder her. Im Schlussdrittel war Michael Hammond in Unterzahl mit seinem Treffer zum 6:1 erfolgreich (53.). Paul König (58.) verkürzte für die EG Diez-Limburg erneut, was gleichbedeutend mit dem 2:6-Endstand aus der Sicht der Gastgeber war.