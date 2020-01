Verrücktes Spiel: Die Scorpions jubeln in der Verlängerung

Was für ein verrücktes Spiel: In ihrem Heimspiel in der Eishockey-Oberliga gegen den Herner EV steuerten die Hannover Scorpions einem scheinbar ruhigen Abend entgegen. Vor 1102 Zuschauern in der Hus-de-Groot-Arena führte die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss bereits mit 4:0, dennoch ging die Partie in die Verlängerung. Hier hatte man doch noch das bessere Ende für sich und gewann mit 5:4.