Aberglaube? Darum wechselt Scorpions-Verteidiger Strakhov jedes Jahr seine Trikotnummer

Am 17. November 2021 wird Andrej Strakhov 43 Jahre alt. Das ist zwar kein runder Geburtstag, dennoch werden an diesem Tag zwei wichtige Fragen zu klären sein: Spielt er dann noch Eishockey? Und wenn ja: Mit welcher Rückennummer läuft er dann auf? Der Verteidiger, der für die Hannover Scorpions in der Oberliga im Einsatz ist, antwortet mit Blick auf die Zukunft doppeldeutig und lacht. „Ob es bei der 42 bleibt oder nicht, kann ich nicht sagen.“ Anzeige Besonders an seiner Geschichte ist nicht nur, dass der Routinier im fortgeschrittenen Eishockeyalter noch immer in der dritthöchsten Klasse spielt – die alles andere als eine Hobbyliga ist, sondern gemäß der mit Blick auf Corona-Finanzhilfen wichtigen Definition von Politik und Deutschem Eishockey-Bund (DEB) als Profisport gilt. Aktuell ist Strakhov schon seit einiger Zeit nach einer Schulteroperation außer Gefecht gesetzt. Dass es für ihn erstmal Priorität hat, wieder ganz gesund zu werden und in dieser Saison seinen bisherigen sechs Partien noch weitere folgen zu lassen, ist nachvollziehbar. Und genau in diesem Zusammenhang steht auch das Kuriosum mit seiner Rückennummer – derzeit die 42. Aber der Reihe nach.

Bilder zum Spiel der Eishockey-Oberliga zwischen den Hannover Scorpions und den Hammer Eisbären Der Hannoveraner Pascal Grosse bejubelt seinen Treffer. ©

Herzlicher Applaus bei der Rückkehr nach Bayern Zu Beginn des Jahrtausends schnürte Strakhov in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die Schlittschuhe, war für die München Barons, Augsburg Panther und Frankfurt Lions am Puck. Nach einem Abstecher 2006 nach Russland, wo der gebürtige Moskauer auch in seiner Jugend spielte, kehrte er 2010 nach Deutschland zurück. Nach einer DEL-Saison bei den Grizzly Adams Wolfsburg schlossen sich fünf Spielzeiten in der DEL 2 bei den Starbulls Rosenheim an. Die Zeit in Bayern, wo auch seine Zwillingstöchter geboren wurden, hat er in guter Erinnerung. „Das war dort ein toller Lebensabschnitt. Als ich später mit den Scorpions dort gespielt habe, wurde ich mit Applaus begrüßt – das hat im Herzen gutgetan.“ Als damals 37-Jähriger wechselte er 2016 zu den in Langenhagen beheimateten Hannover Scorpions in die Oberliga. Anfangs war er jedoch unter Manager Marco Stichnoth als Assistent eingeplant und begann eine Umschulung zum Veranstaltungskaufmann. Wegen personeller Probleme musste der damals 38-jährige Strakhov jedoch ein Comeback auf dem Eis geben und doch mitspielen. Strakhov trägt sein Alter auf dem Rücken „Es gab ein paar Trikots mit Rückennummern, die Gastspielern vorbehalten waren. Dazu zählte auch die Nummer 40. Die habe ich dann erstmal genommen“, erinnert sich Strakhov, der bei seinen früheren Stationen die 17, 19 oder 77 auf dem Rücken trug. „Diese Nummern waren aber bei den Scorpions alle besetzt.“ Weil es dann mit 40 gut für ihn lief, blieb er einfach dabei. „Ich habe auf so etwas aber nie viel Wert gelegt.“ Zur Saison, in der die Scorpions aus Langenhagen mit denen aus der Wedemark fusionierten und Mellendorf die neue Heimat der Hannover Scorpions 2.0 wurde, behielt Strakhov die 40 auf seinem Trikot. „Mir war das gar nicht weiter aufgefallen. Aber irgendjemand hat gesagt, dass das doch super passen würde, wenn ich als 40-Jähriger mein Alter auf dem Rücken trage“, sagt Strakhov und lacht.

Spielt als 42-Jähriger noch in der Eishockey-Oberliga: Scorpions-Verteidiger Andrej Strakhov. © Stephan Hartung