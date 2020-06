Reiss sei Dank: Scorpions verpflichten Hochkaräter Alexander Heinrich aus Kassel

Noch hat er kein Training mit seiner neuen Mannschaft absolviert, geschweige denn ein Spiel – aber aus dem Kreis der zukünftigen Teamkollegen gibt es bereits einen besonderen Wunsch. „Andy Reiss hat mir gesagt, dass er in der Kabine gern neben mir sitzen möchte“, erzählt Alexander Heinrich und lacht.

Reiss und Heinrich wieder vereint

Der 32-Jährige wechselt von den Kassel Huskies in die Eishockey-Oberliga zu den Hannover Scorpions. Dort trifft er auf einen alten Bekannten, mit Reiss verbrachte er beim DEL-2-Klub in Nordhessen zwei erfolgreiche gemeinsame Jahre.

Reiss kam im vergangenen Sommer zu den Scorpions, nun auch Heinrich. Und mit ihm haben die Mellendorfer einen Hochkaräter an Land gezogen – den Kapitän eines Zweitligisten verpflichtet man als Oberligist nicht alle Tage.

Kapitän in Kassel eine Institution

Der Kasseler Mannschaftsführer war in der Stadt eine Institution. Dort kam er zur Welt, bei den Huskies erhielt er als Jugendlicher seine Ausbildung, seit der Saison 2004/2005 ist er mit Ausnahme eines zweijährigen Intermezzos in Crimmitschau und Wolfsburg für die Huskies im Herrenbereich tätig – in den vergangenen sechs Jahren in der DEL 2.