Hannover Scorpions: Schnell geht nach Herford, Kabitzky kommt aus Selb

Kabitzky ist gebürtiger Nürnberger, 26 Jahre alt und hat in jungen Jahren mehrere Jahre in der Deutschen Nachwuchs-Liga für die Eisbären Berlin gespielt. In der DEL2 hat er, in erster Linie für die Eispiraten Crimmitschau, in 157 Einsätzen 51 Scorerpunkte gesammelt. In der vergangenen Saison war Kabitzky in der Oberliga Süd für den VER Selb im Einsatz und kam in 40 Partien auf 49 Scorerpunkte.

Schnelles Wiedersehen mit Schnell

Am Tag zuvor hatten die Scorpions indes die Abgänge von Nico Schnell, Marius Garten und Marius Nägele bekanntgegeben. Mit dem 21-jährigen Schnell wird es in der neuen Saison ein schnelles Wiedersehen geben: Der Verteidiger schließt sich dem Ligakontrahenten Herforder EV an.