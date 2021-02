Positiver Corona-Test! Die Hannover Scorpions fahren nicht nach Herford

Noch am Freitag feierten die Hannover Scorpions den nächsten Sieg in der Eishockey-Oberliga Nord. Diesmal gab es ein 7:1 gegen die Icefighters Leipzig, die sie 72 Stunden zuvor an gleicher Stelle schon mit 5:2 bezwungen hatten. Und wiederum 24 Stunden später bremst ein positiver Corona-PCR-Test die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski aus.

Wie die Scorpions am Samstagabend mitteilten, habe es im Rahmen der regelmäßigen Corona-Testungen einen positiven PCR-Test im Team gegeben. Die für Sonntag geplante Partie beim Herforder EV fällt aus. Die Begegnung war bereits vorgezogen worden, nachdem die Herforder Partie in Hamm ins Wasser gefallen war.