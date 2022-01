Rückenwind fürs Derby am Freitag: Hannover Scorpions gewinnen in Herford mit 6:4

Mike Bähre sagt ab: So will der TSV Havelse den Drittliga-Abstieg verhindern

Im Mitteldrittel gingen die Gäste erstmals in Front: Victor Knaub (23.) traf zum 3:2 aus ihrer Sicht, Julian Airich (28.) erzielte das 4:2. Begovs (37.) brachte Herford wieder heran. Im Schlussdrittel knöpfte Patrick Klöpper an seine starke Form des neuen Jahres an, wie schon am Sonntag beim 5:2-Erfolg gegen Rostock traf er doppelt (50., 55.). Dennis König (51.) verkürzte zwischenzeitlich auf 4:5.

Schützenhilfe vom Spitzenreiter

Durch den Sieg haben sich die Scorpions auf den zweiten Platz der Nordstaffel geschoben – vorbei an den Tilburg Trappers, die auf eigenem Eis dem Spitzenreiter Saale Bulls Halle deutlich mit 1:5 unterlagen. Die Niederländer dürfen jedoch noch zwei Partien mehr austragen als die Wedemärker, die drei Punkte vor ihnen liegen.

Die Hannover Indians waren am Dienstagabend spielfrei. Die Icefighters Leipzig sagten die Begegnung am Pferdeturm vorsorglich ab – was im Nachhinein richtig war, die Sachsen meldeten am Nachmittag die Bestätigung von positiv gemeldeten Spielern. Am Freitag steht für die Indians in Mellendorf das Derby gegen die Scorpions an.