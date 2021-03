0:2 in Leipzig: Hannover Scorpions bei zweiter Niederlage in Folge erstmals ohne eigenen Treffer

Die Hannover Scorpions hatten in der Eishockey-Oberliga bei den Icefighters Leipzig mit 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) das Nachsehen – verbunden mit zwei neuen Negativwerten in dieser Saison. Erstmals blieb der Tabellenführer ohne eigenes Tor. Zudem hatten die Scorpions, am Sonntag mit 2:3 gegen Rostock unterlegen, bislang noch nie zwei Begegnungen am Stück verloren.

Es dauerte sehr lange, bis Tore fielen. Im ersten Drittel erarbeiten sich die Scorpions bereits ein Chancenplus. Die Gastgeber hielten jedoch dagegen, kamen im zweiten Abschnitt besser in die Partie und besaßen Möglichkeiten zur Führung. Auf der Gegenseite verpassten wiederum Tomi Wilenius und Alex Heinrich ein Tor für die Scorpions, als sie in aussichtsreicher Position an Leipzigs starkem Keeper Eric Hoffmann scheiterten.