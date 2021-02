Allen Widrigkeiten zum Trotz: Hannover Scorpions siegen einfach weiter

Erfahrung macht eben klug, auch bei einem souveränen Tabellenführer. Denn die Scorpions hatten schon mehrfach in dieser Saison deutliche Führungen verdaddelt. Stolikowskis Worte wirkten: Die Mellendorfer gewannen ihr Heimspiel in der Eishockey-Oberliga Nord mit 5:2 (3:0, 0:1, 2:1).

Sehenswerter Schlenzer zum 1:3

Mario Trabucco brachte die Gastgeber in der 7. Minute mit 1:0 in Front. Mit einem Doppelschlag erhöhten Fedor Kolupaylo und Dennis Arnold, der die in Richtung der Torlinie trudelnde Scheibe mit einem Hechtsprung ins Netz beförderte, in der 12. Minute innerhalb von 41 Sekunden auf 3:0.

Direkt im Anschluss nahm Gerike die Auszeit. Danach gelang es seiner Mannschaft immerhin, die Begegnung ein wenig zu beruhigen und ausgeglichener zu gestalten. Zum Ende des Mitteldrittels gelang Florian Eichelkraut (38.) mit einem sehenswerten Schlenzer aus dem Handgelenk in den Winkel das erste Tor für die Sachsen.

Stolikowski kann es auch sanft

Im Schlussdrittel verhinderte zunächst Leipzigs Keeper Eric Hoffmann mit Paraden gegen Patrick Schmid sowie Christoph Koziol das 4:1und hielt sein Team im Spiel – beste Voraussetzung für den Anschlusstreffer von Patrick Fischer (46.).

Erneut appellierte Stolikowski, aber sanfter als zuvor und ohne Auszeit, an seine Mannschaft – und diese reagierte diesmal umgehend. Tomi Wilenius (47.) traf zum 4:2, Schmid erhöhte (55.) zum 5:2-Endstand.