Scorpions schießen sich in Rostock den Frust von der Seele, Palka bleibt Indianer

Wie schon so oft in den vergangenen Wochen gelang Patrick Klöpper das erste Tor für die Scorpions, er traf nach dreieinhalb Minuten zum 0:1. Den Ausgleich von August von Ungern Sternberg (19.) beantworte Robin Just nur 36 Sekunden später mit dem 1:2.

Im Mitteldrittel zogen die Gäste davon. Klöpper (25.), Michael Hammond (29.), Christoph Koziol (33.) und Mario Trabucco (36.) stellten den 6:1-Zwischenstand her.