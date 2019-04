Das wilde Play-offs-Schlussdrittel der Scorpions: Das waren die größten Aufreger

Es gab eine Menge Redebedarf nach der 2:4-Niederlage der Scorpions Hannover im zweiten Play-offs-Spiel gegen die Starbulls Rosenheim. Vor allem drei Szenen im Schlussdrittel sorgten für Aufregung. Am Freitag heißt es für den Eishockey-Oberligisten nun "do or die"...