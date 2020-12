Verstärkung aus der DEL: Pascal Grosse wechselt zu den Hannover Scorpions

Am Wochenende steht für die Hannover Indians in der Eishockey-Oberliga nur eine Partie auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio ist am Sonntag (18.30 Uhr) beim Herner EV zu Gast. Anzeige

Drei Duelle in fünf Tagen Die Hannover Scorpions haben dagegen ein straffes Programm. Sie treten nicht nur am Freitag (20.30 Uhr) beim Herforder EV an und empfangen den Krefelder EV 81 (Sonntag, 18.30 Uhr). Der Zwei-Tage-Rhythmus setzt sich fort. Am Dienstag (19.30 Uhr) geht es weiter mit einer Partie bei den Icefighters Leipzig. Das Spiel wurde vom 16. März vorverlegt.

