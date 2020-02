Scorpions feiern Derby-Rekord - Reiss bis Saisonende auf der Bank?

Björn Bombis lehnte nach dem Derby gegen die Hannover Indians an der Kabinentür seiner Mannschaft. Der Kapitän der Hannover Scorpions, der 30 Minuten zuvor mit seinem Team das Nachbarschaftsduell in der Eishockey-Oberliga mit 5:2 gegen den ECH gewonnen hatte, hielt einen Puck in der Hand.

Scorpions gewinnen auch viertes Derby Es sah aus wie ein Souvenir – so wie Eishockeyspieler oft verfahren, wenn sie nach besonderen Partien die schwarze Hartgummischeibe als Andenken einsammeln. „Ach, nein“, sagte Bombis und lachte, „den Puck habe ich einfach nur so in der Hand.“ Dabei hätte er allen Grund gehabt, dem Spielgerät einen Ehrenplatz in der Kabine zu verschaffen. Denn die Scorpions gewannen auch das vierte und letzte Derby (4:2, 3:2, 8:6, 5:2). Seit 2013 treffen Scorpions und Indians in Punktspielen aufeinander – doch alle Duelle innerhalb einer Saison zu gewinnen, das hatte bisher noch niemand geschafft.

Bombis bewältigt neue Aufgabe Für die Mellendorfer stand die Partie unter besonderen Vorzeichen. Denn es war das erste Spiel seit dem Rücktritt von Coach Dieter Reiss. Die sportliche Verantwortung und damit eine ungewohnte Rolle lag bei Bombis: „Ich habe als Kapitän schon vorher andere Aufgaben wahrgenommen, von daher war es nicht alles völlig neu.“ Der Mannschaftsführer betont aber, „dass wir die Tätigkeiten auf mehrere Schultern verteilt und alles wie in einem Komitee gelöst haben“. Als Beispiel nennt er den verletzten Robin Thomson, der an der Bande wie ein Co-Trainer agierte. Nicht auf dem Eis im Einsatz war auch der gesperrte Ralf Rinke: „Er hat die Indians beim Warmmachen genau beobachtet und welche Übungen sie da­bei machen. So konnten wir auf deren Reihenzusammenstellungen schließen.“

"Das kann ja auch zusammenschweißen" Nach zuvor drei Niederlagen befanden sich die Scorpions in einer kleinen Krise, der in den Play-offs den Heimvorteil garantierende Platz vier ist schon sechs Punkte entfernt. „Uns haben weiterhin einige Leute ge­fehlt. Wir sind eine kleine Gruppe. Vielleicht haben wir dieses Spiel und diese Situation gebraucht, das kann ja auch zusammenschweißen“, sagt Bombis. Noch vier Partien verbleiben in der Vorrunde – wie bisher mit Bombis als einer Art Spielertrainer? „Die letzten Tage waren sehr stressig. Wir werden alles in Ruhe besprechen“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher.

