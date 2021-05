"Bereit für Spiel drei": Scorpions wollen gegen Selber Wölfe wieder vorlegen

Die Serie: Die Scorpions gewannen Freitag den Auftakt mit 4:3 nach Verlängerung, die Wölfe behielten Sonntag nach Penaltyschießen mit 4:3 die Oberhand . Die Serie im Modus Best-of-Five steht 1:1 – und reduziert sich damit auf eine Serie als Best-of-Three. Maximal drei Spiele stehen noch aus. Nach der Partie in Mellendorf geht es weiter in Selb (Freitag, 20 Uhr). Sollte danach die Serie 2:2 stehen, gäbe es den Showdown in Mellendorf (Sonntag, 17 Uhr).

Am Dienstag wollen die Hannover Scorpions wieder vorlegen – in der Hus-de-Groot-Eisarena (20 Uhr), in der sie bislang alle sechs Play-off-Spiele gewonnen haben. Das Finale der Oberliga gegen die Selber Wölfe ist erwartungsgemäß umkämpft. Am vergangenen Wochenende gab es die ersten zwei Spiele, mit einem Heimsieg für jede Mannschaft. Der SPORT BUZZER fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und blickt voraus...

Das Glück: Ist entsprechend dem Zwischenstand in der Serie gerecht verteilt. Das Momentum wechselt hin und her. Am Freitag fehlten den Wölfen nur Zentimeter zum Sieg, als Lukas Miculka in der Verlängerung den Innenpfosten traf und die Scheibe vor der Torlinie entlangtrudelte. Kurz danach traf Mike Glemser auf der Gegenseite zum Sieg.

Kritik am Penalty von Peleikis

Am Sonntag lagen die Scorpions in der Penalty-Lotterie vor dem letzten Durchgang vorn. Selbs Fedor Boiarchinov musste treffen, um die Niederlage seines Teams zu vermeiden – und überwand Brett Jaeger. Danach vergab Robert Peleikis den Matchball. In der Verlängerung des Penalty-Dramas wurde Miculak, am Freitag noch Pechvogel, zum Helden.

Der Penalty: Am vergebenen Versuch von Peleikis entbrannte in den sozialen Netzwerken Kritik. Tenor: Wie kann man denn bloß jemanden antreten lassen, der den Verein verlässt und deswegen entsprechend halbherzig schießt? Eine Kritik, die so daneben ist wie ein Schlagschuss ins Fangnetz.

Zwar gibt es hartnäckige Gerüchte, die die Scorpions aber in den Play-offs nicht kommentieren, wonach Peleikis im Sommer den Verein wechselt. Wer aber seine Penaltys kennt, weiß um seinen Stil: Die Scheibe vor dem gegnerischen Torhüter mit der Rückhand nur ganz leicht anlupfen und ihm durch die Beine schieben – damit hatte er in dieser Saison mehrfach Erfolg, auch früher im Trikot der Hannover Indians.