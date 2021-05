Scorpions-Rückhalt Jaeger gibt Marschroute vor: "Drittel für Drittel großen Kampf zeigen"

Den Hannover Scorpions fehlt noch ein Sieg, um in die DEL 2 aufzusteigen. Der Nordmeister der Oberliga tritt in der Finalserie der Play-offs, in der er 2:1 führt, am Freitag (19.30 Uhr) zum vierten Spiel bei den Selber Wölfen an. Sollten jedoch die Oberfranken die Begegnung gewinnen, käme es Sonntag (17 Uhr) zum entscheidenden fünften Spiel in Mellendorf.

Wie immer im Eishockey kommt es in der wichtigsten Phase der Saison auf die Torhüter an. Bei den Scorpions wird Brett Jaeger von Spiel zu Spiel stärker. „Wir müssen in Selb so spielen wie in der bisherigen Saison: Drittel für Drittel und bei jedem Wechsel einen großen Kampf zeigen. Wenn wir dann 60 Minuten ein solides Auswärtsspiel hinlegen, werden wir sehen, was am Ende rauskommt“, sagt der Keeper. Sollte ein Sieg herausspringen, wäre es für die Scorpions-Organisation der erste Aufstieg seit 25 Jahren.