Mit Küsschen und Weihnachtsmusik: So ausgelassen feierten die Scorpions den Halbfinal-Einzug 

Björn Bombis wirkte ebenso erleichtert. Aber auch erschöpft. „Das war eine harte Serie. Ich bin einfach nur platt“, sagte der Topscorer der regulären Saison – der diesem Titel in den ersten sieben Play-off-Spielen zunächst nicht gerecht wurde. Zwar leistete er zu zehn Treffern die Vorarbeit. Aber es fehlte ein Tor.

Die Stimmung war ausgelassen bei den Hannover Scorpions nach dem 2:1-Sieg gegen die Starbulls Rosenheim und dem damit verbundenen Einzug ins Play-off-Halbfinale . Abwehrspieler Robin Thomson küsste nach der Ehrenrunde seine Frau Dana auf dem Eis, Stürmer Sachar Blank schnitt in der Kabine symbolisch einen Fanartikel der Starbulls durch und später dröhnte ein Weihnachtslied aus den Lautsprechern des Eisstadions.

Am Freitag in Rosenheim, wo die Scorpions unbedingt gewinnen und ein Ausscheiden verhindern mussten, steuerte er zwei Treffer zum 7:5-Erfolg bei. Am Sonntag erzielte Bombis das wichtige 1:0. „Ihr Torhüter Lukas Steinhauer war bärenstark. Aber wir haben einen Weg gegen ihn gefunden“, sagte er – und machte sich auf den Weg auf die Massagebank. „Wir haben heute sogar zwei Physiotherapeuten da. Dennoch muss ich warten“, sagte Bombis und lachte.

Bombis sammelt fleißig Punkte

Bei seiner Explosion am Wochenende sammelte er sechs Punkte und liegt nun auf dem geteilten ersten Platz der Topscorer-Liste.

Dass die Spieler bei den Physios Schlange standen, hatte einen Grund: Vor allem im entscheidenden Spiel fünf blockten sie viele Schüsse der Starbulls, allein Nico Schnell müsste mehrere blaue Flecken haben. Thomson agierte auf dem Eis fehlerfrei. „Robin hat eine Weltklasse-Leistung geboten“, lobte Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher.