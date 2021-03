Hannover Scorpions sorgen für irre Aufholjagd beim Duell gegen Hammer Eisbären

Als seine Mitspieler schon in der Kabine waren, stand Sebastian May immer noch in seinem Tor. Der Keeper der Hammer Eisbären konnte nicht fassen, was er soeben erlebt hatte. Sogar Alex Heinrich, Kapitän der Hannover Scorpions, fuhr zu ihm und spendete etwas Trost. Mit einem irren Schlussspurt drehten die Scorpions noch die Partie und bezwangen Hamm in der Eishockey-Oberliga mit 5:4 (1:2, 1:0, 3:2). Christoph Koziol egalisierte 31 Sekunden vor dem Ende, ehe Jan Pietsch drei Sekunden vor der Sirene das 5:4-Siegtor gelang.

Anzeige