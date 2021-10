Spitzengruppe rückt zusammen: Scorpions und Indians setzen sich oben fest

„Jedes Spiel ist schwer und hat seine eigenen Bedingungen. Erfurt schlägt Leipzig, Essen schlägt Herne und Leipzig schlägt uns“, sagt Scorpions-Trainer Tobias Stolikowski, dessen Mannschaft am Freitag (20 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Hammer Eisbären eine vermeintliche leichte Aufgabe vor sich hat. „Auch gegen Hamm müssen wir auf der Hut sein, diese Aufgabe ernst nehmen und alles für einen Sieg geben“, sagt der Coach, dessen Team am Sonntag (15 Uhr) bei den Tilburg Trappers antritt.

Auch wenn die Anzahl der bislang in der Staffel absolvierten Spiele nicht einheitlich ist: Es deutet sich an, dass die Spitzengruppe eng zusammengerückt ist. Zwischen Tabellenführer Saale Bulls Halle und den Icefighters Leipzig auf dem sechsten Platz liegen nur fünf Punkte. Ohnehin ist das Niveau der dritten Spielklasse höher als in den Vorjahren. „Man fährt nicht mehr irgendwohin und holt sichere drei Punkte“, sagte Leipzigs Trainer Sven Gerike vergangenen Freitag, als er mit seinem Team immerhin in Mellendorf gewann und den Scorpions die erste Niederlage beibrachte.

Die Scorpions sind der direkte Verfolger von Halle, brachten den Saale Bulls deren einzige Saisonniederlage bei – und die fiel mit 11:1 recht deftig aus. Ohnehin sind die Scorpions bislang echte Tormaschinen, erzielten in acht Partien satte 56 Treffer – also im Schnitt sieben Stück pro Spiel.

Indians reagieren mit Christmann auf Alexandrov-Abgang

Die Indians haben sich durch ein Sechs-Punkte-Wochenende wieder in die Spitzengruppe geschoben, sind als Vierter punktgleich mit den Scorpions – haben aber bereits zwei Begegnungen mehr ausgetragen. Eine Wiederholung der vollen Ausbeute ist möglich: Der ECH ist am Freitag in Rostock (20 Uhr) zu Gast, am Sonntag kommt der Herforder EV an den Pferdeturm (19 Uhr).

Die Voraussetzung für eine Siegesserie haben die Indians-Verantwortlichen geschaffen. Mit Sebastian Christmann hat man im Angriff auf den Abgang von Artjom Alexandrov reagiert. Christmann kommt vom DEL2-Aufsteiger Selber Wölfe, kam dort aber bislang wenig zum Zug. In der Saison zuvor stand er für Herford auf dem Eis. „Wir freuen uns, dass es nun mit der Verpflichtung von Sebastian geklappt hat. Er war bereits im Sommer einer unserer Kandidaten. Sebastian ist ein harter Arbeiter auf dem Eis und wird unsere Offensive verstärken“, sagt ECH-Trainer Lenny Soccio über seinen Neuzugang, der bei den Indians die Rückennummer 24 erhält.