Vor Entscheidungsspiel gegen Herne: Darauf kommt es für die Scorpions an 

Ein Spiel entscheidet darüber, ob sich die Hannover Scorpions in die Sommerpause verabschieden oder für die nächste Runde qualifizieren – dies wäre das Finale der Eishockey-Oberliga gegen die Wölfe aus Selb. Zuvor müssen die Wedemärker noch gegen den Herner EV ihre Play-off-Serie absolvieren, die aktuell 1:1 steht. Anzeige Am Dienstag (20 Uhr) kommt es in der Mellendorfer Hus-de-Groot-Eisarena zur finalen Partie. Wir erklären, auf was es ankommt nach den Erfahrungen der bisherigen zwei Begegnungen.

Die Ausgangslage Beide Mannschaften haben ihr Heimspiel 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Am Freitag gelang Victor Knaub das Siegtor für die Scorpions, am Sonntag machte Patrick Asselin die Herner froh. Zwei Partien also ohne Sieger nach regulärer Spielzeit – es ist die enge Serie, die im Vorfeld erwartet wurde. „Darauf haben wir uns eingestellt und wissen, dass es auf Kleinigkeiten ankommt und wir Geduld haben müssen“, sagt Scorpions-Trainer Tobias Stolikowski. Die Torhüter Die erwähnte Geduld ist auch auf Björn Linda gemünzt. Hernes Keeper zeigt sich so stark wie erwartet. Die gute Nachricht: Er ist bezwingbar. Auf der Gegenseite hält Brett Jaeger aber ebenso überragend und scheint nach überstandener Verletzung rechtzeitig in Form zu kommen. Spiel 3 in Mellendorf kann daher auch ein Duell der Torhüter werden – eventuell sogar im Penaltyschießen, das es bei einer torlosen Verlängerung geben würde. Die Spielverläufe Beide Partien verliefen nach gleichem Muster: Herne führte zweimal, Stolikowskis Team glich zum 1:1 und 2:2 aus. Dann folgte die Verlängerung. Das erste Tor zu erzielen, wird daher umso wichtiger werden für die Scorpions. Denn bei eigener Führung lässt es sich auch vom Kopf her einfacher spielen mit Blick auf Linda, der die Wedemärker am Freitag zwischenzeitlich zur Verzweiflung brachte. Die Sturmreihen Wie auch in den Runden zuvor ist die KKK-Reihe mit Christoph Kabitzky, Christoph Koziol und Victor Knaub die produktivste Formation der Scorpions. Drei der fünf Tore gegen Herne gehen auf ihr Konto. Die Scorpions benötigen mehr Punkte von ihrer ersten Sturmreihe mit Patrick Schmid, Tomi Wilenius und Roman Pfennings. Nach seiner Sperre ist Schmid, der auch Torschütze am Freitag war, wieder dabei. Und ihn brauchen die Mellendorfer auch als „Aggressive Leader“.