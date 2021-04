15 Tore in der regulären Spielzeit: Scorpions nach irrem Spiel im Aufstiegsfinale

In einer epischen Schlacht haben die Hannover Scorpions den Herner EV aus den Play-offs geworfen. Die Scorpions gewannen das letzte Spiel des Nordfinals mit 9:6 (0:1, 4:3, 5:2), er war der nötige zweite Erfolg. In der Finalserie zum Aufstieg in die DEL 2 treffen die Scorpions damit auf die Selber Wölfe. Der Auftakt erfolgt am Freitag in Mellendorf.

Schrecksekunden für die Scorpions

Gleich zwei Schrecksekunden hatten die Scorpions zu überstehen – vor und zu Beginn der Partie. Beim Aufwärmen traf Pascal Grosse seinen Torhüter Brett Jaeger am Kopf. Der Scorpions-Keeper, wegen einer Kieferverletzung zuletzt nicht richtig fit, pausierte kurz – konnte dann aber weitermachen und stand auch zum Eröffnungsbully auf dem Eis. Nach 60 Sekunden rettete für Jaeger der Pfosten nach einem Schuss von Richard Mueller.