Aufholjagd gekrönt! Scorpions gewinnen in Leipzig nach 0:3-Rückstand noch 6:4

In der Oberliga haben die Hannover Scorpions mit 6:4 (0:3, 2:0, 4:1) bei den Icefighters Leipzig gewonnen. Und das alles trotz eines schwachen Anfangsdrittels, sodass eine Aufholjagd nötig war. Die Mellendorfer brauchten lange, um ihren Rhythmus zu finden – angesichts der vorangegangenen Wettkampfpause auch kein Wunder. Die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski befand sich nach zwei Corona-Fällen innerhalb des Kaders in Quarantäne und bestritt das bislang letzte Spiel am 12. Februar. Damals gab es einen 7:1-Sieg, passenderweise gegen Leipzig.

Schlechter hätte der Auftakt aus Sicht der Scorpions nicht verlaufen können. Bereits die erste Unterzahl nutzten die Gastgeber zur 1:0-Führung durch Florian Eichelkraut (6.). Leipzigs Kapitän war auch nach einem weiteren Powerplay erfolgreich (17.). Anschließend erhöhte Paul König auf 3:0 (18.).