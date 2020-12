Scorpions feiern Schützenfest gegen Hamburg - Indians schlagen Tilburg

Der Derbysieg hat eindeutig für Rückenwind gesorgt: Die Hannover Scorpions haben in der Eishockey-Oberliga nahtlos an den Freitagabend angeknüpft, als sie mit 3:2 am Pferdeturm bei den Indians gewannen. Mit einer furiosen Anfangsphase legten sie den Grundstein für den 7:1 (4:0, 1:0, 2:1)-Heimerfolg gegen die Crocodiles Hamburg.

Scorpions erdrücken Hamburg

Im Mittelabschnitt gönnten sich die Gastgeber eine kurze Verschnaufpause, die jedoch ohne Folgen blieb, weil Torhüter Brett Jaeger eine Doppelchance von Norman Martens und Dominik Lascheit entschärfte (30.). Danach erdrückten die Scorpions ihren Gegner wieder mit der eigenen Offensivkraft.

Mit dem 5:0 (33.) gelang Wilenius sein zweiter Hattrick der Saison. Und als Jaeger zwischendurch gebraucht wurde, war er zur Stelle: Der Keeper entschärfte einen Penalty von Thomas Zuravlev (39.). Nach einem Scheibenverlust von Robin Thomson verkürzte Martens (50.) auf 5:1, ehe Christoph Kabitzky (53.) und Knaub (60.) für das Endresultat sorgten.

Indians feiern 4:2-Sieg

Bereits am Nachmittag gelang auch den Indians ein Sieg: Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio bezwang die Tilburg Trappers mit 4:2 (3:2, 0:0, 1:0) – und das alles als offizielles Auswärtsteam am Pferdeturm. Denn die Niederländer dürfen wegen der Corona-Regeln in ihrem Heimatland keine Partien austragen und treten an jedem Spieltag beim jeweiligen Auswärtsteam an.

Giovanni Vogelaar (8.) brachte die Trappers in Front. Zur Mitte des ersten Drittels drehten Branislav Pohanka, Parker Bowles und Robby Hein innerhalb von weniger als drei Minuten die Begegnung. Mickey Bastings (15.) verkürzte auf 2:3, ehe Maxi Pohl zehn Sekunden vor Spielende den Endstand herstellte.