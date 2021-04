Kein Derby, aber Derbyärger: Scorpions hätten gern noch mal gegen Indians gespielt

Kurz vor dem Start in die Play-offs gibt es noch einmal Ärger zwischen den hannoverschen Oberligisten um eine (nicht ausgetragene) Partie der Hauptrunde. Von den spielfreien Scorpions hatte es kurzfristig die Anfrage gegeben, dass noch offene Derby in Mellendorf am Gründonnerstag nachzuholen. Bekanntermaßen wurde daraus nichts.

„Wir müssen auch an die Gesundheit der Spieler denken. Außerdem gab es vom DEB keine offizielle Anfrage“, sagte Indians-Geschäftsführer Andy Gysau dazu auf Nachfrage vom SPORTBUZZER.