Dank Dreierpacker Wilenius: Hannover Scorpions gewinnen Derby gegen Indians

Die Hannover Scorpions haben das Derby in der Eishockey-Oberliga gegen die Hannover Indians mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) gewonnen – nach bereits vier Siegen im Nachbarschaftsduell in der Vorsaison. In einer umkämpften Partie fiel die Entscheidung erst 17 Sekunden vor Schluss. Mann des Spiels war der Finne Tomi Wilenius, dem drei Treffer gelangen.

Der ECH legte den besseren Start hin. Das erste Tor fiel aber auf der Gegenseite, als Wilenius gleich die erste Gelegenheit für die Gastgeber verwertete. Dabei nutzte er eine kurze Unaufmerksamkeit bei den Indians, weil ihr Akteur Denis Majewski nach einem Bandencheck am Boden lag. Hauptschiedsrichter Sven Fischer unterbrach das Spiel jedoch nicht, Wilenius reagierte schnell und überwand mit einem abgefälschten Schuss Torhüter David Zabolotny zum 1:0 (4.).