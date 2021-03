Scorpions und Indians im Einsatz: ECH nach vier Niederlagen unter Druck

Mit dem 6:4-Sieg in Leipzig ist den Hannover Scorpions die perfekte Rückkehr aufs Eis gelungen. Damit haben sie auch nach Punkten und Toren die Tabellenführung in der Eishockey-Oberliga übernommen – die sie in ihrer Corona-Zwangspause ohnehin innehatten.

Indians unter Zugzwang

Die Hannover Indians haben Herne (Freitag, 20 Uhr) und Hamm zu Gast (Sonntag, 17 Uhr) – und stehen mehr denn je unter Zugzwang. Nach vier Niederlagen in Folge ist die Teilnahme an den Play-offs, die nur die besten sechs Teams direkt erreichen, in Gefahr. In besagten vier Spielen erzielte der ECH nur sechs Tore. Was Hoffnung macht: Die Indians bezwangen Herne im Dezember mit 4:3, gegen Hamm gab es aus drei Spielen drei Siege.