Negativtrend der Scorpions hält an - Indians verlieren nach Verlängerung

Unglücklich aus Scorpions-Sicht die Gegentore im ersten und zweiten Drittel: Beim 0:1 fälschte Steven Deeg einen Schuss von der blauen Linie im richtigen Moment ab (15.). Der zweite Füchse-Treffer resultierte aus einem Fehler von Dennis Schütt. Die Duisburger eroberten die Scheibe in der Scorpions-Verteidigungszone. Alexander Eckl nutzte die Gelegenheit zum 2:0 aus Sicht der Gäste.

Sie können den Negativtrend einfach nicht stoppen. Die Hannover Scorpions verloren in der Eishockey-Oberliga mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) gegen die Füchse Duisburg. Es war für die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss die fünfte Niederlage am Stück.

Verunsicherung der Scorpions zu spüren

Als kurz danach das 0:3 drohte, überstanden die Scorpions eine Unterzahl. Andy Reiss war wenige Sekunden zuvor zurück aufs Eis gekommen, als er einen Pass auf Kevin Miller spielte. Und wer immer auf den Moment gewartet hatte, bis der kanadische Neuzugang endlich explodiert – nun war es soweit. Miller umkurvte zwei Gegenspieler und versenkte die Scheibe oben im Tornetz der Duisburger zum 1:2 (38.).

Als die Mellendorfer im Schlussdrittel auf den Ausgleich drängten, liefen sie in einen Konter, den Deeg zum 1:3 abschloss (45.). Fortan war bei den Scorpions die Verunsicherung zu spüren, die eine Negativserie mit sich bringt. Hinzu kamen in der mit 1033 Zuschauern gefüllten Hus-de-Groot-Eisarena erste Unmutsäußerungen von den Rängen, was auch nicht unbedingt für neues Selbstvertrauen sorgt.

Tore: 0:1 (14:33) Deeg (Ratajczyk, Gärtner), 0:2 (35:16) A. Eckl (Schaludek, C. Eckl), 1:2 (37:48) Miller (Reiss, Thomson), 1:3 (44:05) Deeg (Verelst, Spelleken)