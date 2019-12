Scorpions wollen an Derbysieg anknüpfen - Indians gedenken verstorbenem Moderator Matthias Kay

"Alles drin, was man sich wünscht": So verrückt war das beste Derby aller Zeiten

Die Indians holten am vergangenen Wochenende nur einen Zähler. Versäumtes möchte die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio sofort gegen den Krefelder EV 81 nachholen (Freitag, 20 Uhr, Pferdeturm). Bei den Saales Bulls Halle tritt der ECH am Sonntag an (18.15 Uhr).

Die Scorpions haben nach dem 8:6-Derbysieg ein Heimspiel gegen die Crocodiles Hamburg vor der Brust (Freitag, 20 Uhr). Am Sonntag sind sie bei den Rostock Piranhas zu Gast (19 Uhr). Ein erneutes Sechs-Punkte-Wochenende dürfte die Mellendorfer näher an die Plätze heranbringen, die in den Play-offs den Heimvorteil garantieren.

Gedenken an Matthias Kay

Gegen Krefeld sind zwei Aktionen vorgesehen. Vor der Partie gibt es eine Schweigeminute. Die Indians gedenken damit dem Radiomoderator Matthias Kay, der in der vergangenen Woche im Alter von 50 Jahren verstorben ist. Kay, den man am Pferdeturm nur unter seinem Spitznamen „Matze“ kannte, fungierte in der Vergangenheit als Moderator der Pressekonferenzen.

Die tolle Teddy-Toss-Aktion

Die Partie gegen Krefeld ist das letzte Heimspiel vor Weihnachten. Traditionell gibt es am Pferdeturm wieder den Teddy Toss, organisiert vom Fanprojekt. Beim ersten Tor der Indians fliegen dann wieder die in Tüten verpackten Kuscheltieren aufs Eis. Die Kuscheltiere kommen der Spieloase der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover und dem Kinderkrankenhaus auf der Bult zugute. Wer mitmachen will, kann sich am und im Eisstadion gegen eine Spende einen Teddybären kaufen. Die Indians-Spieler werden den Erlös sowie die Tiere in Kürze an die Krankenhäuser übergeben.