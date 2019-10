Zwei Auswärtspleiten: Indians verlieren in Duisburg, Scorpions in Halle

Nach Überzahltreffern von Artur Tegkaev (10.) und Sam Verelst (17.) lag der ECH, bei dem Philip Lehr wieder im Tor stand, mit 0:2 im Rückstand. Branislav Pohanka (25.) und Mike Glemser (26.) konnten in kurzer Abfolge egalisieren. Auch auf das 3:2 von Verelst (33.) fand Kapitän Pohanka eine Antwort (41.). Pavel Pisarik (48.) gelang jedoch vor 720 Zuschauern der Siegtreffer für Duisburg. Am Sonntag empfängt der ECH die Moskitos Essen (19 Uhr).

Erneut sollte es nicht sein mit einem Auswärtserfolg: Die Hannover Indians verloren in der Eishockey-Oberliga mit 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) bei den Füchsen Duisburg. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio in der Fremde ohne Sieg.

Scorpions kassieren dritte Pleite in Folge

Auch bei den Hannover Scorpions ist aktuell ein wenig der Wurm drin. Die Mellendorfer kassierten die dritte Niederlage in Serie. Das Team von Trainer Dieter Reiss, bei dem Neuzugang Kevin Miller seine Premiere hatte und mit der Nummer 94 auf dem Rücken auflief, verlor vor 1056 Zuschauern mit 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) bei den Saale Bulls Halle.

Christopher Francis (11.) brachte die Gastgeber in Front. Als der Torschütze wenige Minuten später auf der Strafbank saß, kassierten die Scorpions ein doppelt ärgerliches Gegentor – 15 Sekunden vor Drittelende und dann auch noch eigener Überzahl mussten sie das 0:2 hinnehmen. Sergej Stas war erfolgreich. In der 57. Minute sorgte Kyle Helms im Powerplay für den 3:0-Endstand. Saales Torhüter Sebastian Albrecht, ehemaliger ECH-Keeper, hielt seinen Kasten sauber und sorgte dafür, dass den Scorpions zum ersten Mal in dieser Saison kein Treffer gelang. Am Sonntag tritt Herne in Mellendorf an (18 Uhr).