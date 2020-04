Scorpions-Meistertrainer Hans Zach erinnert sich im XXL-Interview: "Waren mit Hannover totaler Außenseiter" 

Naa, einige Berge sind noch nicht bestiegen. Die müssen noch her.

Den letzten Treffer von Tino Boos zum 4:2 gegen Augsburg vorm eigenen Tor direkt nach dem Bully in das leere gegnerische Tor habe ich noch im Kopf. Das hat er gut gemacht. Nach dem Spiel wollte mir unser Torwart Travis Scott noch den Puck geben, als Dankeschön und Erinnerung. Da habe ich gesagt, dass er den lieber selber behalten soll.

Haben Sie noch konkrete Bilder im Kopf? Gibt es Szenen oder Momente, an die Sie sich besonders gern erinnern?

Das ist natürlich schon eine Weile her. Aber ich blicke sehr gern zurück. Ich bin ein positiver Mensch, habe immer positive Gefühle für alle meine Mannschaften, Spieler, Betreuer und Manager gehabt. Wir hatten tolle vier Jahre bei den Scorpions, tolle Spieler, tolle Fans. Ein sehr gutes Management. Und einen Herrn Papenburg, der das alles ermöglicht hat. Die Meisterschaft war dann die Krönung.

Es war keine normale Saison. Erst Gehaltsverzicht, dann schlechter Start, Scorpions Tabellenletzter. Wie habe Sie mit dem Team die Wende hinbekommen?

Ein wichtiger Punkt war die Nachverpflichtung von Torwart Travis Scott. Der hat uns Rückendeckung gegeben. Irgendwann ist es einfach gelaufen, wir hatten keine Verletzten mehr. Dann hat alles gepasst.

Mussten Sie das Team noch besonders einschwören?

Das habe ich sowieso immer gemacht. Ich habe meine Teams immer heiß gemacht, an der Ehre gepackt. Es war aber auch wichtig, menschlich mit den Spielern umzugehen, damit sie in der Lage sind, das Beste aus sich rauszuholen. Vertrauen zu schaffen – das bindet die meisten Kräfte. Davon haben auch die jungen Spieler wie Andy Reiss und Sachar Blank profitiert, die ja danach eher in der Versenkung verschwunden sind. Bei mir haben sie immer gespielt.

Das Team hat den Titel exzessiv und wochenlang gefeiert. Sie haben sich zurückgehalten. Bewusst?

So habe ich meine Rolle immer gesehen. Bei jeder Meisterschaft habe ich mich im Hintergrund gehalten mit meiner Familie. Es fällt ja viel Druck ab, dem man immer Stand gehalten hat. Da will man eigentlich nur seine Ruhe, gut essen, schlafen. Aber das hat schon gepasst. Ich habe mich für die anderen riesig gefreut. Das wiegt mehr.

Wobei: Beim Meisterbankett in der Tui-Arena haben Sie mit Günter Papenburg das Niedersachsenlied kräftig mitgesungen. Im Gegensatz zu vielen Hannoveranern, die dabei waren, waren Sie ziemlich textsicher. Könnten Sie es immer noch singen?

Ja, Herrgott: „Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen, Heil Herzog Widukinds Stamm. Fest wie unsre Eichen halten alle Zeit wir stand. Wenn Stürme brausen übers deutsche Vaterland.“ Das vergisst man nicht.