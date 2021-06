Auf den Spuren des Vaters: Louis Trattner kommt fest zu den Scorpions zurück

Die Scorpions haben eine weitere Verpflichtung zur Verstärkung ihrer Offensive getätigt - und der Name des Neuen ist in Eishockey-Hannover kein Unbekannter: Louis Trattner wechselt von den Dresdner Eislöwen fest zum Meister der Oberliga Nord, der in der kommenden Saison unbedingt den Aufstieg in die DEL2 schaffen will.

Der 23-Jährige ist nicht wirklich neu in Mellendorf, stürmte er doch schon in der Saison 2016/17 für die Scorpions. Ausgebildet in Kassel, waren seine weiteren Stationen Braunlage, Preußen Berlin, der Pferdeturm, Lindau, Freiburg und eben Dresden. Von dort kam Trattner, der als Center oder Außenstürmer eingesetzt werden kann, mit einer Förderlizenz ausgestattet, kurz zurück den Scorpions, wurde jedoch schnell zurückbeordert.