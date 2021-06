Er kann DEL2 definitiv: Scorpions verpflichten Robin Just von Meister Bietigheim

Gar nicht lange her, da feierte der 33-Jährige die DEL2-Meisterschaft mit seinen Kollegen der Bietigheim Steelers. Doch er geht nicht mit in die DEL, sondern schlug am Freitagmittag auf der Geschäftsstelle der Scorpions auf und setzte seine Unterschrift unter den Vertrag beim ambitionierten Oberligisten.

Die Hannover Scorpions haben die nächste hochkarätige Verstärkung für ihre Offensive an Land gezogen - und die ist dort extrem erfolgreich unterwegs gewesen, wo es die Mellendorfer künftig nur zu gern auch wären: in der DEL2. Nach WM-Teilnehmer Mike Hammond und Tyler Gron aus Bayreuth hat nun Robin Just beim Meister der Oberliga Nord unterschrieben.

Der in Bratislava geborene Just besitzt sowohl die slowakische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft, lief in der Saison 2011/12 für den Lokalrivalen vom Pferdeturm auf. Der Name Just ist allerdings auch in Mellendorf kein unbekannter, schließlich schnürte Robins Vater Peter in den Neunzigern die Schlittschuhe für den ESC Wedemark.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich 'Justi' für die Scorpions entschieden hat, da noch einige weitere Vereine versucht haben, ihn zu verpflichten", sagt Sportchef Eric Haselbacher.