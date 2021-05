Einer mit Torgarantie: Hannover Scorpions verpflichten Tyler Gron aus Bayreuth

Zuletzt hatten die Scorpions in personeller Hinsicht ordentlich was für die Defensive getan und die Verträge mit Jan Niklas Pietsch, Alexander Heinrich und Robin Thomson verlängert. Nun vermeldet der Nordmeister der Oberliga eine Verstärkung für die Offensive: Tyler Gron wechselt von den Bayreuth Tigers nach Mellendorf.

Anzeige

Der 31-Jährige hat bei den Franken in den vergangenen beiden Spielzeit in der DEL 2 in 89 Begegnungen 52 Tore erzielt - und soll nun dem Angriff der Scorpions zu noch mehr Durchschlagskraft verhelfen. "Wir sind sehr froh, dass sich so ein Topspieler wie Tyler für uns entschieden hat", sagt Sportchef Eric Haselbacher.