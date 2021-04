"Scheibenglück verdient": Wie die Scorpions um Matchwinner Schmid sich den Titel holten

Roter Teppich, Medaillen um den Hals und ein Mannschaftsfoto mit Pokal: Es wirkte wie das ganz große Gedeck. Doch bislang sind die Hannover Scorpions „nur“ Nordmeister der Oberliga, verdienten sich aber eine Minifeier. Zuvor hatten sie in einem verrückten und ab dem zweiten Drittel vogelwilden Spiel den Herner EV mit 9:6 bezwungen.

Es war der nötige zweite Sieg in der Serie, der den Wedemärkern den Nordtitel und damit den Sprung ins Aufstiegsfinale einbrachte. In den zwei Partien zuvor hatten beide Mannschaften jeweils ihr Heimspiel mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Am Freitag startet in Mellendorf die Serie gegen Südmeister Selber Wölfe.