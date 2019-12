Frühe Führung, dann viel Mühe: Hannover Scorpions mit Arbeitssieg gegen Erfurt

Für dieses Spiel wurde der Begriff „Arbeitssieg“ erfunden: Die Hannover Scorpions mühten sich in der Oberliga vor 1258 Zuschauern zu einem 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)-Heimerfolg gegen die Black Dragons Erfurt.

Im Mitteldrittel gingen die Gäste sogar in Front – ausgerechnet durch Sean Fischer (22.), in der Vorsaison noch im Scorpions-Trikot. Björn Bombis nutzte seinen Freiraum am langen Pfosten und lupfte die Scheibe mit der Rückhand zum 2:2 ins Netz (30.).

Trotz dieses Rückschlags gestalteten die Dragons das Geschehen fortan weitaus ausgeglichener als noch in den ersten 20 Minuten. Im Schlussdrittel nutzte Patrick Schmid einen Abwehrfehler der Erfurter zum 3:2 (44.). Doch erneut kamen die Gäste dank Reto Schüpping (51.) zurück, ehe Mario Trabucco (53.) das 4:3 gelang und Schmid (59.) die Begegnung entschied.