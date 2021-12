Eine rasante Begegnung: Scorpions unterliegen Tilburg Trappers nach Verlängerung

Das 0:1 war dann ärgerlich aus Sicht der Scorpions: Mario Trabucco lief von halbrechter Position allein auf Leeuwesteijn zu, versäumte aber den Querpass auf Tyler Gron. Im Gegenzug traf Diego Hofland zum 0:1 (8.). Nur 93 Sekunden später gelang jedoch Christoph Koziol mit einem Abstauber per Direktabnahme aus der Luft der Ausgleich.

Vorangegangen war eine starke Schicht von Koziol mit Jan Nijenhuis und Christoph Kabitzky, den Kollegen aus seiner sowieso an diesem Abend starken Sturmreihe. Bei einem Konter in Unterzahl vergab Michael Hammond das 2:1 (19.).

Jaeger hält Scorpions in der Partie

Zu Beginn des Mitteldrittels gingen dafür die Gäste durch Max Hermens (25.) wieder in Führung – kurz nachdem die Scorpions eine Unterzahl überstanden hatten. Ohnehin waren die Tilburger in diesem Spielabschnitt die bessere Mannschaft, Jaeger hielt die Scorpions in der Partie. Dass die offizielle Statistik in den zweiten 20 Minuten ein Schussverhältnis von 17:6 für die Trappers aufwies, spiegelte das Kräfteverhältnis wider.

Im Schlussabschnitt fanden die Mellendorfer wieder zurück in die Partie – standen nun viel besser in der Defensive und besaßen im Angriff mehr Durchschlagskraft. Zunächst war Hammond bei einer weiteren Gelegenheit noch im Pech, ehe er aus spitzem Winkel egalisierte (50.). In der Verlängerung hatten die Niederländer dank Hermens (64.) das bessere Ende für sich.